"Ростов" является акционерным обществом, 51% акций которого принадлежит правительству Ростовской области. В состав совета директоров общества входят представители министерств Ростовской области. Ежегодно Правительство области оказывает финансовую поддержку футбольному клубу "Ростов". В 2019 году из регионального бюджета предоставлен грант в форме субсидий в объеме 525 миллионов рублей. ФК "Чайка" и ФК "СКА" также ежегодно получают гранты из областного бюджета в следующих объемах: ФК "Чайка" — 15 млн рублей, ФК "СКА" — 17 млн рублей", - цитирует Аракеляна "РБ-Спорт".
"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка в 19 матчах. На данный момент команда находится на сборе в Катаре, где принимает участие в товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер.
"Чайка" выступает в первенстве ФНЛ и находится на девятой строчке в таблице, имея 36 очков в 25 матчах.
СКА выступает в первенстве ПФЛ, группа "Юг", и находится на шестом месте, набрав 24 очка в 17 встречах.
"Ростов" получил 525 миллионов рублей субсидий от региона
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян рассказал, сколько из бюджета получат региональные клубы "Ростов", "Чайка" и СКА.
Фото: ФК "Ростов"
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