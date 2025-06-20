«Не пора ли Батракову в Европу? Об этом разговоров нет. Так каждый год говорят про какого-то молодого футболиста, который себя проявляет и сразу в первый год его пытаются куда-то в Европу отправить. Пусть сначала тут хотя бы два-три сезона покажут свой уровень, а не только один сезон. Тогда уже можно говорить о Европе, - цитирует Ненахова «Чемпионат».
В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забив 15 голов. Также на счету 20-летнего футболиста десять результативных передач. Контракт полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Ненахов сыграл в 38 играх за «Локомотив», забив один гол.
Ненахов - о Батракове: не пора ли ему в Европу? Пусть сначала в РПЛ два-три сезона покажет свой уровень
Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что его одноклубнику Алексею Батракову еще рано переходить в европейских чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"