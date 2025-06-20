Бубнов заявил, что состав "Спартака" сильнее, чем у "Динамо"

«У кого состав сильнее - у «Спартака» или у «Динамо»? У «Спартака». Вот будет матч «Спартак» - «Динамо». Рубка будет, умирать будут и те, и другие», - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
По итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. «Динамо» финишировало на пятой позиции. В активе «бело-голубых» 56 баллов.
В минувшем сезоне команды играли между собой пять раз. В трех матчах победу одержали «красно-белые» (3:0, 3:2, 2:1). В одной игре выиграло «Динамо» (2:0), а также одна встреча завершилась вничью (2:2).