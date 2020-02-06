"Мы не говорили, что он не подошел по каким-то причинам. Просто на данный момент с приходом Ригони у нас полный комплект игроков на этих позициях. Он нам понравился, но у него возник хороший вариант с тем, чтобы поиграть в Объединенных Арабских Эмиратах — он получил приглашение, подписал контракт на полгода и получит игровую практику. Учитывая то, что Исламхан не является легионером, конечно, в дальнейшем, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу", - цитирует Семака пресс-служба клуба.
Напомним, Исламхан, который на тот момент находился в статусе свободного агента, в январе находился на просмотре в "Зените". Футболист провел за сине-бело-голубых два товарищеских матча и отдал две голевые передачи. 31 января стало известно, что Исламхан подписал контракт с клубом "Аль-Айн". Соглашение рассчитано до конца сезона. В чемпионате ОАЭ "Аль-Айн" занимает третье место и отстает от первого места на 11 очков.
На счету Исламхана 44 матча за сборную Казахстана, в которых полузащитник отметился 3-мя забитыми мячами.
Ранее стало известно, что итальянская "Сампдория", которая брала у "Зенита" в аренду до конца сезона полузащитника Эмилиано Ригони, осталась недовольна игрой аргентинского футболиста и решила раньше срока вернуть его обратно в питерский клуб.
Семак: мы не говорили, что Исламхан нам не подошел. Возможно, летом к нему вернемся
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, почему казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан не отправился с клубом на второй сбор.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»