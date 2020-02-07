Черчесов рассказал, поедет ли он просматривать Смолова в "Сельте"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" рассказал, планирует ли он посмотреть в живую за игрой Фёдора Смолова в "Сельте".
Источник: ФК "Сельта"
- Пока ехать в Виго не планирую. Нельзя на второй день быть там, - заявил Черчесов.

Специалист также отметил, что переходе в новый клуб они не зовут игроков, чтобы те смогли показать себя перед тренером и адаптироваться в команде. Черчесов сказал, что ездил к Головину в "Монако" через несколько месяцев после перехода, так и Смолову нужно дать больше времени, чтобы его просматривать.

Напомним, 29-летний Смолов будет выступать за "Сельту" на правах аренды до конца сезона. В текущем сезоне он провёл 14 матчей в РПЛ за "Локомотив", забил три гола и отдал три голевые передачи.


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Теги: Сельта Смолов Черчесов Локомотив
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