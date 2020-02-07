- Несколько раз подряд я становился лучшим бомбардиром чемпионата России в составе "Краснодара". Я бы сказал, что "Краснодар" — самая атакующая команда в чемпионате России. Она играет по-европейски, - рассказал футболист в интервью пресс-службе "Сельты".
29-летний Смолов заявил, что он любит больше, когда команда владеет мячом и создает для него моменты. В таких случаях всё зависит лишь от его реализации. Также завтра, в день игры "Сельты" с "Севильей", российскому нападающему исполнится 30 лет. Он отметил, что привык отмечать День Рождения на сборах, но теперь сможет сыграть в этот день в официальном матче.
"Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" до конца сезона, заплатив около 500 тыс. евро. Наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин рассказал, что у "кельтов" будет право выкупа футболиста. Россиянин уже дебютировал за новую команду, выйдя на замену в игре с "Валенсией" (0:1).
Смолов: "Краснодар" играет по-европейски. Это самая атакующая команда России
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую "Сельту", назвал "Краснодар" самой атакующей командой РПЛ.
Источник: getty images
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