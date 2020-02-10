Таким образом, чемпионат России теперь будет называться как "Тинькофф Российская Премьер-лига".
Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее заявлял, что лига находится в поиске титульного спонсора. По его словам, перед началом сезона велись переговоры с несколькими крупными компаниями.
Напомним, ранее титульными спонсорами лиги были "Росгосстрах" и "СОГАЗ".
Источник: "Тинькофф Банк" станет спонсором РПЛ. Название лиги будет изменено
Как сообщает Betting Insider, банк российского миллиардера Олега Тинькова "Тинькофф Банк" станет новым спонсором РПЛ.
Фото: yugopolis.ru
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