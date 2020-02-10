Источник: "Тинькофф Банк" станет спонсором РПЛ. Название лиги будет изменено

Как сообщает Betting Insider , банк российского миллиардера Олега Тинькова "Тинькофф Банк" станет новым спонсором РПЛ.

Фото: yugopolis.ru

Таким образом, чемпионат России теперь будет называться как "Тинькофф Российская Премьер-лига".



Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее заявлял, что лига находится в поиске титульного спонсора. По его словам, перед началом сезона велись переговоры с несколькими крупными компаниями.



Напомним, ранее титульными спонсорами лиги были "Росгосстрах" и "СОГАЗ".