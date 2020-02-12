"ВТБ Арена" - в списке претендентов на звание лучшего стадиона 2019 года

Портал StadiumDB.com внёс "ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина" в список номинантов на звание лучшего стадиона 2019 года.
Источник: ФК "Динамо"
Помимо динамовского стадиона, представлено ещё 20 арен из 18 стран мира. Лучшим будет выбран путем голосования на сайте до 15 марта.

Каждый желающий сможет проголосовать за пять стадионов, также состоится комиссия из архитекторов, которые рассмотрят архитектурную ценность, инновационность и функциональность сооружений.

Первый матч на "ВТБ Арене" прошёл в рамках 30-тура РПЛ 2018/2019 "Динамо" 3:3 "Арсенал Тула".


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Теги: Динамо Яшин ВТБ Арена
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