Ильин: Засиделся в "Урале". Считаю переход в "Ахмат" шагом вперед

Нападающий "Ахмата" Владимир Ильин, перешедший зимой из екатеринбургского "Урала" в "Ахмат" объяснил причины ухода с команды из столицы Урала.

Источник: ФК "Урал"