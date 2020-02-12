- Появилось желание сменить обстановку. Засиделся на одном месте, надо было двигаться дальше. И я считаю переход в "Ахмат" шагом вперед, - цитирует нападающего "Советский Спорт".
Также Ильин отметил, что признателен "Уралу" за годы в команде. Он играл за уральцев c января 2017 по январь 2020 года. Трансфер 27-летнего футболиста обошёлся "Ахмату" в 435 тыс евро.
Вдобавок форвард рассказал, что в "Ахмате" штрафуют за опоздания и все намного строже, чем в других командах.
После 19 туров "Урал" идёт на 9-м месте РПЛ с 24 очками, "Ахмат" - 12-й с 19 пунктами.
Ильин: Засиделся в "Урале". Считаю переход в "Ахмат" шагом вперед
Нападающий "Ахмата" Владимир Ильин, перешедший зимой из екатеринбургского "Урала" в "Ахмат" объяснил причины ухода с команды из столицы Урала.
Источник: ФК "Урал"
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