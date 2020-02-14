Дмитрий Торбинский уехал жить в США

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что переехал в США, где собирается стать тренером.
Фото: РИА Новости
"Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера", - цитирует Торбинского "Р-Спорт".

За свою карьеру 35-летний Торбинский выступал за московский "Спартак", челябинский "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Пафос", "Балтику" и "Енисей". В составе сборной России Торбинский стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.


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Теги: Торбинский
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