Селюк: Гвардиола виноват в бане "Манчестер Сити" от УЕФА

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола виноват больше всех в бане от УЕФА, которая запретила манчестерскому клубу участвовать в двух следующих розыгрышах еврокубков.

Источник: Reuters