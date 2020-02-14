- Всегда говорил, что Гвардиола тратит сумасшедшие деньги. Виноваты тренер, генеральный и финансовый директоры, которые должны были остудить его пыл. Мол, але, хватит, уже больше миллиарда истратили, а Лигу чемпионов не выиграли, - цитирует "Р-Спорт".
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона за нарушения правил финансового fair play и оштрафовал клуб на 30 млн евро. Селюк является агентом полузащитника Яя Туре, который на протяжении своей карьеры конфликтовал с Гвардиолой.
Селюк: Гвардиола виноват в бане "Манчестер Сити" от УЕФА
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола виноват больше всех в бане от УЕФА, которая запретила манчестерскому клубу участвовать в двух следующих розыгрышах еврокубков.
Источник: Reuters
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