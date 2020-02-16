- Завтра поеду на встречу с "Зенитом", будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде, - цитируют функционера РИА Новости.
Сообщалось, что 28-летний Кокорин запросил у "Зенита" контракт с зарплатой в 4 млн евро в год, клуб предложил 2,5 млн евро. Команды пока не афишировали его аренду, но футболист уже успел засветиться в форме сочинцев.
Ротенберг - о Кокорине: все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг рассказал, что отправится на переговоры с "Зенитом" по аренде нападающего Александра Кокорина.
Источник: РИА Новости
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