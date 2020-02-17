Беленов: рад, что продолжу сотрудничать с "Уфой"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов прокомментировал продление контракта с командой.
Источник: ФК "Уфа"
- Никаких сложностей при переговорах не было. Практически сразу подписал [контракт]. Рад, что мое сотрудничество с этим клубом продолжится. Будем вместе с "Уфой" работать во благо республики и города, чтобы достигать хороших результатов и радовать наших болельщиков, - передает слова Беленова пресс-служба "горожан".

33-летний Беленов выступает за "Уфу" с февраля 2017 года.


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Теги: Уфа Беленов
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