Беленов: рад, что продолжу сотрудничать с "Уфой"

Вратарь "Уфы" Александр Беленов прокомментировал продление контракта с командой.

Источник: ФК "Уфа"

- Никаких сложностей при переговорах не было. Практически сразу подписал [контракт]. Рад, что мое сотрудничество с этим клубом продолжится. Будем вместе с "Уфой" работать во благо республики и города, чтобы достигать хороших результатов и радовать наших болельщиков, - передает слова Беленова пресс-служба "горожан".



33-летний Беленов выступает за "Уфу" с февраля 2017 года.