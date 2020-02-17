Орлов уверен, что к этому переходу подводило всё. Кокорину было необходимо начать играть и он уверен, что форвард ещё нужен "Зениту", но сейчас главная задача Кокорина - помочь "Сочи" не вылететь из РПЛ.
Также Орлов ответил, что для футболиста важнее всего показать в эти полгода.
- Сколько он забьет за "Сочи"? Задача у него сейчас другая должна быть. Надо, чтобы команда побеждала и набирала очки. Голы — это не показатель. Пусть он сделает 10 голевых передач, для «Сочи» это важнее всего. Главное ему показать сейчас в какой он форме и проявить свои бойцовские качества, - цитирует Орлова Sport24.
Напомним, 28-летний Кокорин сможет сыграть против "Зенита" во втором круге чемпионата России. Он уже провел за сочинцев тайм в товарищеской игре против московского "Динамо" (3:1), забив дважды и отдав передачу.
Орлов поделился мнением о переходе Кокорина в "Сочи"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе нападающего "Зенита" Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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