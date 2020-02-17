Семину предложили не менее 10 вариантов для усиления позиции нападающего

Наставник " Локомотива " Юрий Семин получил шорт-лист не менее из 10 вариантов, которые могут заменить на позиции форварда ушедшего в "Сельту" Федора Смолова. Как сообщает telegram-канал "Ложа Прессы", любого из них можно только арендовать.

В списке засветились Александар Прийович (29, "Аль-Иттихад") и Матей Выдра (27, "Бернли"), Андре Грей ( 28, "Уотфорд"), Йосип Дрмич (27, "Норвич"), Эран Захави (32, "Гуанчжоу"), Эммануэль Боатенг (23, "Далянь Ифан").



Сообщается, что Сёмина не устроил ни один из вариантов, а сам он хочет подписать 25-летнего Кристиана Бассосога из китайского "Хэнань Цзянье".