"Это твои деньги, машины, квартиры". Овчинников мотивирует вратаря ЦСКА

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников знает толк в мотивации игроков.


- Давай, Слава. Это твои деньги, машины, квартиры, а то так будешь в Химках в двушке жить с дедушкой, - говорит Овчинников, обращаясь к 16-летнему вратарю Владиславу Торопу.


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Теги: ЦСКА Овчинников Тороп
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