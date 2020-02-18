- Давай, Слава. Это твои деньги, машины, квартиры, а то так будешь в Химках в двушке жить с дедушкой, - говорит Овчинников, обращаясь к 16-летнему вратарю Владиславу Торопу.
"Это твои деньги, машины, квартиры". Овчинников мотивирует вратаря ЦСКА
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников знает толк в мотивации игроков.
- Давай, Слава. Это твои деньги, машины, квартиры, а то так будешь в Химках в двушке жить с дедушкой, - говорит Овчинников, обращаясь к 16-летнему вратарю Владиславу Торопу.
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