- В первый год цель одна — сформировать команду и хорошо провести первый сезон. Это "Зенит", и здесь мы всегда ставим себе амбициозные задачи. Чуть более долгосрочные планы — выигрывать трофеи, участвовать в Лиге чемпионов, - цитирует специалиста сайт "Зенита".
Также Порядина добавила, что на пост тренера её позвали люди из мужского "Зенита", рассказав, что это будет совершенно новый проект. Также в питерской команде будут выступать три местные футболистки, которые сами изъявили желание сыграть за клуб.
Главный тренер женского "Зенита" рассказала о целях команды
Наставник женского "Зенита" Ольга Порядина рассказала о планах команды на будущее. Клуб был основан 21 января 2020 года.
Источник: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!