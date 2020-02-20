Главный тренер женского "Зенита" рассказала о целях команды

Наставник женского "Зенита" Ольга Порядина рассказала о планах команды на будущее. Клуб был основан 21 января 2020 года.
Источник: ФК "Зенит"
- В первый год цель одна — сформировать команду и хорошо провести первый сезон. Это "Зенит", и здесь мы всегда ставим себе амбициозные задачи. Чуть более долгосрочные планы — выигрывать трофеи, участвовать в Лиге чемпионов, - цитирует специалиста сайт "Зенита".

Также Порядина добавила, что на пост тренера её позвали люди из мужского "Зенита", рассказав, что это будет совершенно новый проект. Также в питерской команде будут выступать три местные футболистки, которые сами изъявили желание сыграть за клуб.


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Теги: Зенит
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