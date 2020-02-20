Арустамян: "Краснодару" был предложен Драгович из "Байера"

Спортивный комментатор Нобель Арустамян в подкасте Sport24 рассказал, что защитника "Байера" Александара Драговича предлагали в "Краснодар".
Источник: http://www.dynamomania.com
- "Краснодар" смотрит центрального защитника, но относительно. Им предлагают разных футболистов. В частности, предлагали Драговича из леверкузенского "Байера". Он не играет сейчас. Раньше играл в киевском "Динамо". Его предлагали, но "Краснодар" не будет брать абы кого, - заявил комментатор.

28-летний австриец выступает за "Байер" с лета 2016 года. Ранее Драгович защищал цвета киевского "Динамо", "Базеля", "Аустрии" и английского "Лестера" на правах аренды. Рыночная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, 9 млн евро.

В нынешнем сезоне Драгович провел девять матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.


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Теги: Краснодар Байер Арустамян Драгович Российские трансферы
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