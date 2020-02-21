- "Зенит". Думаю, они победят в этом сезоне, их не догнать, - цитирует француза Sport24.
35-летний Понголь выступал за "Ростов" в 2012-14 годах. Он заявил, что с удовольствием побывал бы на новой арене ростовчан, но пока очень занят. Касаемо игры команды Валерия Карпина, француз считает, что она будет бороться за Лигу чемпионов.
Синама-Понголь: "Зенит" станет чемпионом России
Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Ростова" Флоран Синама-Понголь рассказал, кто по его мнению станет чемпионом России.
Источник: ФК "Ростов"
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