"У нас есть договоренность с "Уфой" о том, что он будет восстанавливаться у нас. У нас есть больше возможностей для того, чтобы качественно восстановить игрока. Главная задача — привести его в форму. "Уфе" игрок нужен. Но сначала он у нас долечится до конца", - цитирует Семака Sport24.
Ранее сообщалось, что Круговой на правах аренды до конца сезона будет выступать за "Уфу".
"Зенит" в нынешнем сезоне занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 матчах 45 очков.
"Уфа" находится на 7-й строчке в таблице. В активе команды 25 очков.
Семак: есть договоренность с "Уфой" о том, что Круговой будет восстанавливаться у нас
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что защитник Данил Круговой будет восстанавливаться под наблюдением врачей питерского клуба.
Фото: фк "Зенит"
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