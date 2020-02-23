- Он там девушке-судье наговорил очень приличные слова, поэтому она ему красную карточку дала. Просто надо мужчиной оставаться до конца. Чего ты подходишь к женщине и начинаешь ее оскорблять? Да, толкнули тебя, не свистнула — бывает, всё. И после этого пошло-поехало, - цитирует Тихонова matchtv.ru
Также Тихонов отметил, что нужно играть до конца и, если кто-то считает, что россияне играли жестко, играть также. Он также отметил, что судья начала добавлять время, потому что была задержка игры со стороны соперника. Также Тихонов добавил, что они решили отдать победу команде звезд, чтобы не было претензий и бардака.
Тихонов - о Бенаюне: надо оставаться мужчиной до конца. Он там девушке-судье наговорил очень приличные слова
Участник сборной России на Кубке Легенд Андрей Тихонов прокомментировал инцидент с игроком Сборной Звезд Йосси Бенаюном.
Источник: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!