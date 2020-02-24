Гендиректор "Сочи" подтвердил переход Имбула

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко в интервью "CЭ" подтвердил переход Жанелли Имбула в команду.

Источник: ФК "Сток Сити"

У Рубашко спросили, действительно ли "Сочи" отправили запрос на регистрацию трансфера и контракт вскоре будет подписан.



- Да, все так, - заявил функционер.



Рубашко также заявил, что ставить крест на Имбула, который не заиграл в "Сток Сити" - нельзя. Он считает, что в европейских чемпионатах совершенно другие скорости, а также добавил, что переход двух французов (ранее клуб пополнил экс-защитник "Фенербахче" Адиль Рами), поможет им быстрее освоиться в команде.



Напомним, 27-летний Имбула на днях расторг контракт со "Сток Сити".