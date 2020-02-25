Отметим, что игрок является воспитанником "Краснодара". На просмотр в "Спартак" его привез отец Дмитрий. Сам футболист признается, что был в шоке, когда увидел инфрастуктуру Москвы. Фомин мог остаться в московском клубе, но всё упиралось в финансы.
- Постоянно возить меня в Москву родителям было накладно. Останавливались у друзей, знакомых, одно время и "Спартак" давал квартиру. Но мест в клубном интернате под мой возраст не было. Никто мне не говорил: "Оставайся в "Спартаке", вырастешь звездой футбола". Все было в удовольствие — получается и получается. Не жалею, что пришлось вернуться, - цитирует полузащитника Sport24.
22-летний Фомин перешел в "Уфу" из "Краснодара" прошлым летом за 280 тыс. евро. Футболист стал одним из самым подорожавших футболистов России. Его трансферная стоимость с момента перехода, по данным Transfermarkt, увеличилась до 2,5 млн евро.
Полузащитник "Уфы" Фомин рассказал, почему не остался в академии "Спартака"
Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин рассказал, что в юношестве был на просмотре в московском "Спартаке".
Источник: ФК "Уфа"
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