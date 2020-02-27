16 отечественных судей допущены к работе с VAR

Количество российских арбитров, допущенных к работе с системой видеоповторов равно 16, сообщает Sport24

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Об это сообщил руководитель проекта по внедрению системы VAR в нашем футболе Леонид Калошин. По его словам, 16 судей получили лицензии для работы с VAR. 15 человек могут работать видеоассистентами. Помощников видеорефери больше - 31 человек.



Напомним, что вчера стало известно, что во всех матчах весенней части чемпионата России по футболу будет использоваться система видеоповторов VAR. В первой части турнира VAR присутствовал лишь в нескольких играх тура.



Первая встреча после рестарта РПЛ пройдёт уже завтра, 28 февраля, в Самаре. "Крылья Советов" сыграют с "Оренбургом". Начало матча в 18:30 по мск.