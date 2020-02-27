"Естественно, не ожидал, никаких разговоров вообще не было, я был сконцентрирован на работе. 16 декабря вызвали в клуб и сказали, что все.
Было неприятно, у меня было чувство недоделанной работы. Но это жизнь – это решение принимал не я, мои решения были на футбольном поле.
Когда тренер понимает, что не управляет командой, ничего уже не работает, его чувство работы уже не очень важно. У нас с ребятами был хороший контакт, у меня были новые идеи – отсюда и ощущение незаконченности", - цитирует Шаронова Sports.ru.
43-летний Шаронов после окончания карьеры остался в "Рубине" и помогал главному тренеру Курбану Бердыеву. Летом 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" после отставки Бердыева. В декабре Шаронов был отправлен в отставку, а команду возглавил Леонид Слуцкий.
"Рубин" после 19 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.
Шаронов - об отставке из "Рубина": было неприятно, у меня было чувство недоделанной работы
Бывший тренер "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал свое увольнение из казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"
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