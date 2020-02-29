"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Карасёв, Хосонов, Нунес Кардозу, Мамтов, Федчук.
"Рубин": Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберёзкин, Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Евтич, Пабло Сантос, Нильсен, Игнатьев.
Запасные: Коновалов, Городовой, Поярков, Степано, Уремович, Могилевец, Бакаев, Макаров, Самошников, Давиташвили.
Матч обслужит бригада арбитра Алексея Еськова.
Начало игры в 14:00 мск.
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Игнатьев в старте на матч "Тамбов" - "Рубин"
Стали известны стартовые составы "Тамбова" и "Рубина" на матч 20-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
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