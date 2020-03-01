- Действительно, могли и больше очков брать. Мы считаем, что наши контратаки были острее, чем позиционные атаки "Рубина". Могли забить. В любом случае, очко в копилку.
В целом, игра складывалась, выглядели неплохо наши нападающие, может быть затянули с выходом Кардозу. Он был готов, но и наши нападающие выглядели неплохо, хорошо убегали в контратаки.
Болельщики хотят игры в Тамбове? Мы тоже хотим. Надеюсь, в Нижнем Новгороде мы почувствуем вкус победы, - заявил Шипшев в эфире телеканала "Матч Премьер".
После 20-и сыгранных матчей "Рубин" идёт на 13 строчке, набрав 20 очков. "Тамбов" - 11-й с 22 пунктами.
Тренер "Тамбова": наши контратаки были острее, чем позиционные атаки "Рубина"
Главный тренер "Тамбова" Тимур Шипшев прокомментировал исход игры с "Рубином" (0:0).
Источник Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!