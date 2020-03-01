Автобус уехал на другой стадион, а игроки развлекали пустые трибуны, всё это - матч «Тамбов» — «Рубин»

ФК Рубин

«Рубин» за час до матча с «Тамбовом» еще не прибыл на игру. Водитель автобуса перепутал стадионы в Нижнем Новгороде pic.twitter.com/IpGy4vkC3S — СРА4ТВ (@sra4tv) March 1, 2020

Как много людей на матче Тамбов-Рубие и все одеты в белое и синее #ТамбовРубин pic.twitter.com/Qx1tCF6xUh — Evgeny (@EvgenR14) March 1, 2020

? Восьмая ничья в сезоне для «Рубина»

«Тамбов» впервые в текущем чемпионате поделил очки на своём поле.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовРубин pic.twitter.com/vjaec0ymlK — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020