Автобус уехал на другой стадион, а игроки развлекали пустые трибуны, всё это - матч «Тамбов» — «Рубин»

Что-то похожее происходит в нашем футболе, беспощадном и особенном. «Тамбов» через полгода после начала сезона не может играть в Тамбове. Не в Сибири, не на Дальнем Востоке, а в Тамбове, городе с нормальным климатом и небольшой отдалённостью от Москвы. В итоге тамбовчане в первой части сезона регулярно ездили в Саранск, а теперь стали квартироваться в Нижнем Новгороде. Ведь нельзя позволять стадиону пустовать, верно?
Весёлые истории экран покажет наш
Дальше – больше! Незадолго перед началом матча стало известно, что водитель отвёз «Рубин» на старый стадион. Очевидно, что шофёр не был на чемпионате мира и не знал, где именно располагается арена. В итоге казанцы приехали на стадион на полчаса позже, что немного повлияло на подготовку к матчу.
«Рубин» за час до матча с «Тамбовом» еще не прибыл на игру. Водитель автобуса перепутал стадионы в Нижнем Новгороде pic.twitter.com/IpGy4vkC3S— СРА4ТВ (@sra4tv) March 1, 2020
К слову, Слуцкий, как говорят, спорил с водителем, но тот предложил Леониду Викторовичу распределить обязанности и не учить учёного. Получилось весело, мало того, что матч проходит в другом городе, так и команда едет на другой стадион. Российский футбол во всей красе.
Как много людей на матче Тамбов-Рубие и все одеты в белое и синее #ТамбовРубин pic.twitter.com/Qx1tCF6xUh— Evgeny (@EvgenR14) March 1, 2020
В общем-то, возможно, об опоздании «Рубина» никто бы толком и не узнал, ведь на трибунах всё равно толком никого не было. Местных жителей не особо заинтересовала вывеска с командами, которые ведут борьбу за выживание. Не спасла и солнечная весенняя погода. Унылая картинка с пустыми трибунами дополняла атмосферу, которая и так была создана довольно грустной игрой команд.
Игра была равна, играли два
Как-то Валерий Карпин ёмко прокомментировал подобный футбол. Действительно, никакой феерии от «Рубина» увидеть в первом матче не удалось. Да, казанцы и Леонид Слуцкий много шутили и смеялись во время предсезонки, но теперь наступили рабочие будни. Слуцкий сразу бросил в бой многих новичков, так, например, в стартовом составе оказались Иван Игнатьев и Оливер Абильгор. В защите появился Пабло Сантос, ранее выступавший за «Брагу». Лишь Солтмурода Бакаева, который перешёл в «Рубин» из «Спартака», было решено оставить в запасе.
? Восьмая ничья в сезоне для «Рубина»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
«Тамбов» впервые в текущем чемпионате поделил очки на своём поле.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовРубин pic.twitter.com/vjaec0ymlK
Только вот «Рубин» совсем не впечатлил. За весь матч казанцы нанесли 12 ударов по воротам, в створ пришлись лишь 3 из них. «Тамбов», не хватающий звёзд с небес, выглядел интереснее и логичнее. По крайней мере, было понятно, за счёт чего «Тамбов» пытается набрать очки.
В концовке «Тамбов» даже сумел забить, но гол был отменён. Михаил Костюков в борьбе с соперником положил ему руки на спину, после чего точно пробил головой. Но этот эпизод, который напомнил борьбу Габи Жезуса и Серхио Рамоса, в РПЛ трактовался в пользу защитника.
Итоговые нули – вполне закономерный результат, который вряд ли расстроил тренеров обеих команд. Матч получился упорным, но совсем не зрелищным. Впрочем, это всё равно толком никто не увидел. Видимо, не видел даже тот самый водитель, который возил кругами «Рубин» по Нижнему Новгороду.