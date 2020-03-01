Спортдиректор "Тамбова" - об игре с "Рубином": итог закономерен

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал нулевую ничью с "Рубином".
Источник: ФК "Тамбов"
- "Рубин" — хорошая команда, если сравнивать игру с казанцами в первом круге, то сейчас они стали сильнее. Была проведена грамотная селекционная работа. Думаю, «Рубин» будет бороться за хорошие места, у них все будет нормально.

Результат, думаю, закономерен, казанцы владели мячом, но по опасным моментам мы были интереснее, - цитирует функционера Sport24.

После 20-и сыгранных матчей "Рубин" идёт на 13 строчке, набрав 20 очков. "Тамбов" - 11-й с 22 пунктами.


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Теги: Тамбов Рубин Худяков
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