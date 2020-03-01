– Насколько тяжело было на поле сегодня?
– Первая игра после длинных сборов – все ее ждут. Важно сохранять эмоции, контролировать их, чтобы никаких проблем сзади не было. В целом, я думаю, мы справились. Впереди забили свои моменты и контролировали игру. Важно было не запустить соперника за спину, обезвредить их быстрые атаки.
– Второй тайм – очень хороший, но первому есть вопросы. С чем это может быть связано?
– Немного раскачивались долго, и "Уфа" насытила центр поля, играя в 5 защитников. Было сложно пройти и оборону, и полузащиту. Но время показало, что нам удалось вскрыть их во втором тайме, так что все нормально.
– Как вам Краснодар? Команда, город, инфраструктура клуба?
– Все замечательно, всем доволен. Остается только работать и прогрессировать, чтобы вместе с командой расти, добиваться успехов.
– Насколько вписались в команду?
– Адаптация прошла достаточно хорошо, все приняли хорошо. Тренер подсказывает, игроки помогают, в том числе и в бытовом плане.
– Вы должны быть в аренде до лета, но вас отозвали раньше. Было ли это неожиданно для вас, и в чем секрет досрочного прихода в клуб?
– Надо спросить у руководителей. В целом, я доволен тем, что перешел в "Краснодар".
– "Рубин" хотел вас оставить?
– Не знаю, надо руководство спросить. Наверное, генерального директора и главного тренера.
Источник: www.rusfootball.info
Егор Сорокин: доволен тем, что перешел в "Краснодар"
Защитник ФК "Краснодар" провел свой первый официальный матч за новый клуб и после этого пообщался с журналистами.
Фото fckrasnodar.ru
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