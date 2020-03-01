"Уфа" может обратиться в судейский комитет после матча с "Краснодаром"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не исключает, что клуб обратится в судейский комитет по итогам матча 20-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

Напомним, "быки" одержали победу со счетом 2:0. В конце матча арбитр назначил пенальти в ворота уфимской команды, который со второй попытки реализовал Ари. Первый удар футболиста отбил Александр Беленов, но арбитр попросил перебить пенальти, так как вратарь вышел за линию ворот. Также во втором тайме защитник "Краснодара" Кайо совершил несколько грубых нарушений, но не был наказан.

"Я пока не видел в повторе момент с назначением пенальти, пока мне никто не может показать. Если у нас будут какие-то претензии по судейству, мы их разберем и отправим в судейский комитет. Согласен, что Кайо наиграл на вторую желтую карточку, это мы разберем в том числе, но сейчас голословно говорить не хочу. Мы отправим, нам ответят - сейчас есть новые люди в судейском комитете, и я уверен, что они не оставят это без внимания", - цитирует Газизова ТАСС.


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Теги: Газизов Уфа Ари Краснодар
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