"Не волнуюсь перед дерби. Я уже давно своё отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно бы, волновался изо всех сил (улыбается). А так, ребят на "Спартак" лишний раз настраивать, естественно, не надо", - цитирует Гинера "Чемпионат".
Напомним, матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 4 марта на стадионе "Открытие Арена".
Гинер: не волнуюсь перед дерби со "Спартаком". Свое уже давно отволновался
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
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