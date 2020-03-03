"Спартак" поздравил Реброва с днём рождения

? Поздравляем Артёма Реброва! Голкиперу красно-белых сегодня исполнилось 36 лет— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 4, 2020
? 131 матч
? Чемпион России
? Обладатель Суперкубка страны
?? Мы от всей души поздравляем Артёма с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед. pic.twitter.com/pd1GwULjwg
- Поздравляем Артема Реброва! Голкиперу красно-белых сегодня исполнилось 36 лет. Мы от всей души поздравляем Артема с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед, - сказано в заявлении "Спартака".
В нынешнем сезоне Ребров провёл один матч в Премьер-лиге.