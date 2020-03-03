"Спартак" поздравил Реброва с днём рождения

? Поздравляем Артёма Реброва! Голкиперу красно-белых сегодня исполнилось 36 лет



? 131 матч

? Чемпион России

? Обладатель Суперкубка страны



?? Мы от всей души поздравляем Артёма с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед. pic.twitter.com/pd1GwULjwg