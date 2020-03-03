Сёмин рассказал, кто будет руководить "Локо" на игре с "Ахматом"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, как будет следить за игрой команды с "Ахматом".
Источник: Rusfootball.info
Тренер получил прямую красную карточку в игре прошлого тура с "Зенитом"

- Да, я пропущу матч с "Ахматом". Команду на поле выведет вся группа (тренеров). Буду ли с ними поддерживать связь? Все, что положено правилами, буду использовать, - цитирует Сёмина "Р-Спорт".

"Локомотив" и "Ахмат" сыграют 8 марта в 19:00 мск.


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Теги: Локомотив Ахмат Сёмин
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