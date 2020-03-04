"По оценке делегата поле было на пять с минусом". В РФС прокомментировали перенос матча "Шинник" - "Урал"

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о переносе четвертьфинального матча Кубка России между "Шинником" и "Уралом".

Фото: ТАСС