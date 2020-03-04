"Ответственность за подготовку и проведение матчей лежит на принимающей стороне, на клубе. Стадион имеет соответствующий сертификат, матч проходит в ФНЛ, нам непонятно, почему поле оказалось не готово.
Вчера на стадионе был делегат, главный судья, по их оценке, поле было на пять с минусом. Также непонятно, почему там провела тренировку команда Шинник и усугубила состояние поля", - цитирует Алаева Sport24.
Сегодня пресс-служба РФС сообщила, что матч перенесен из-за плохого состояния газона в Ярославле. Новая дата проведения встречи пока не названа.
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что на таком поле нельзя играть, так как игроки имеют большую вероятность получить травмы.
"Урал" после 20 туров в РПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Шинник" выступает в ФНЛ и занимает шестое место, в восьми очках от зоны переходных матчей.
"По оценке делегата поле было на пять с минусом". В РФС прокомментировали перенос матча "Шинник" - "Урал"
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о переносе четвертьфинального матча Кубка России между "Шинником" и "Уралом".
Фото: ТАСС
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