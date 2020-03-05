"Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьевка", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Напомним, "Спартак" вчера обыграл ЦСКА (3:2) и вышел на "Зенит" в полуфинале. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге 23 апреля.
В действующем регламенте турнира подробно описывается только процедура определения хозяев полей в 1/16 и 1/8 финала.
"Спартак" в нынешнем розыгрыше Кубка дома провел две игры из трех. "Зенит" - только одну.
Федун хочет, чтобы хозяин поля в полуфинале Кубка России был определен при помощи жеребьевки
Владелец "Спартака" Леонид Федун хочет, чтобы хозяин поля в 1/2 финала Кубка России с "Зенитом" был определен с помощью жеребьевки.
Фото: РИА Новости
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