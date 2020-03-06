Женская сборная России разгромила Косово Женская сборная России с крупным счетом обыграла Косово в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2021.Встреча прошла в Косово и завершилась со счетом 5:0.Россия поднялась на 2-е место в таблице. На первом месте идут Нидерланды. Косово — Россия - 0:5Голы: Шала (автогол), 1; Коровкина, 33; Смирнова, 47; Федорова, 50; Смирнова, 53.[left][/left] Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 23:39 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5