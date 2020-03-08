- В чем сейчас заключается моя главная мотивация? Продолжать мучить футбол! (Смеется.) А если серьезно, своим примером на тренировках заставлять молодых стремиться обыграть и обогнать такого дяденьку. Еще — поддерживать атмосферу в коллективе и сплачивать игроков благодаря опыту. А иногда — "пихать", шутить и подкалывать, - цитирует Ещенко пресс-служба "Спартака".
36-летний Ещенко выступает за московский клуб с 2016 года, выиграв за это время чемпионат и суперкубок России. В нынешнем сезоне на счету защитника девять матчей во всех турнирах без результативных действий.
Ещенко: Главная мотивация? Заставлять молодых стремиться обыграть и обогнать такого дяденьку
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о своей роли вне футбольного поля в команде.
Источник: ФК "Спартак"
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