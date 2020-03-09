Напомним, хорват получил повреждение во вчерашнем матче 21-го тура чемпионата России с "Ахматом", который завершился минимальной победой железнодорожников со счетом 1:0. Чорлука был заменен во втором тайме из-за мышечного повреждения.
"Пока что каких-то конкретных данный нет. Но, я думаю, что у Чорлуки ничего серьезного и все будет хорошо", - цитирует Семина Sport24.
Семин: думаю, у Чорлуки ничего серьезного
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о травме капитана команды Ведрана Чорлуки.
Фото: Rusfootball.info
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