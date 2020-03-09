Беленов вошел в клуб Яшина, отстояв 100 матчей на ноль

Голкипер "Уфы" Александр Беленов стал членом клуба Яшина, в который входят вратари, проведшие 100 и более сухих матчей за российские клубы.
Фото: Getty Images
Произошло это после сегодняшнего выездного матча с "Зенитом" (0:0).

Беленов - 30-й голкипер, отстоявший 100 и более матчей на ноль за российскую команду.

Лидер клуба Яшина - Игорь Акинфеев, на счету которого 312 матчей без пропущенных голов.

"Уфа" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.


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Теги: Беленов Уфа Зенит
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