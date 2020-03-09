Напомним, встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" и завершилась со счетом 0:0.
"Ничья с чемпионом на выезде — это плюс для нашей команды. Тем более, первый матч в осенней части мы проиграли, хотя действовали неплохо. Ребята сегодня старались, помогали, где-то я помогал. Спасибо обороне и всей команде", - цитирует Беленова "Чемпионат".
30-летний Беленов после этой игры вошел в клуб Льва Яшина, отстояв на ноль 100 матчей.
"Уфа" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Беленов: ничья с чемпионом на выезде - это плюс для нас
Вратарь "Уфы" Александр Беленов после ничьей с "Зенитом" в 21-м туре чемпионата России заявил, что команда рада набрать очко в матче с действующим чемпионом страны.
Фото: Getty Images
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