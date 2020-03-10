"Хотел бы поздравить Сашу Беленова с сотым матчем "на ноль", он вошел в клуб Льва Яшина.
Пусть Саша дальше устанавливает рекорды. Он один из лидеров команды, последний и надежный страж. Он опытный вратарь, надеюсь, что еще долго будет помогать нашей команде", - цитирует Газизова ТАСС.
30-летний вратарь после этой игры вошел в клуб Льва Яшина, отстояв на ноль 100 матчей.
"Уфа" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Беленов выступает за "Уфу" с 2018 года. За это время он провел за команду 99 матчей.
Генеральный директор "Уфы": Беленов один из лидеров команды, последний и надежный страж
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча с "Зенитом" поздравил голкипера команды Александра Беленова с 100-м сухим матчем в карьере.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!