Об этом сообщил спортивный директор команды Павел Худяков.
- У нас нет ни одного валютного контракта, все — в рублях. Если сборы за рубежом будут слишком дорогими, будем устраивать их в России. В Сочи, например. В Минске тоже все нормально. Не знаю, какие проблемы могут возникнуть у других клубов из-за падения рубля, - цитирует Худякова Sport24.
Напомним, 7 марта евро стоил 77,40 рублей, а уже 9 числа 85,14.
"Тамбов" готов проводить сборы в России из-за обвала рубля
"Тамбов" готов проводить сборы на территории России, а не за её пределами.
Источник: ФК "Тамбов"
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