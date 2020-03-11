"Есть в фигурном катании программы обязательная и произвольная. И в футболе тоже есть.
То, как играл "Оренбург" в этом матче, называется производственная гимнастика. Разминка. Но не футбол", — написал Егоров в своём телеграм-канале.
Завершился перенесенный матч 18-го тура, в котором "Сочи" разгромил "Оренбург" со счётом 5:1. Дублем в составе хозяев отметился арендованный у "Зенита" нападающий Александр Кокорин.
"Сочи" набрал 21 очко и поднялся на 14-е место, в зону стыковых матчей. В 22-м туре команда Владимира Федотова сыграет на своём поле против "Краснодара".
Егоров: то, как играл "Оренбург" - это не футбол
Футбольный журналист Сергей Егоров прокомментировал результат перенесенного матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Оренбург" (5:1).
Фото: "СЭ"
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