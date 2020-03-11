Ари: у "Краснодара" есть шансы достать "Зенит"

Нападающий "Краснодара" Ари оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Rusfootball.info
"Если продолжим меньше думать о том, какое отставание от Петербурга, далеко ли остальные соперники и сконцентрируемся только на своих играх, сможем продолжить серию хороших матчей.

Считаю, у нас есть шансы достать "Зенит". Но, как говорит наш тренер, главное — выходить на все оставшиеся встречи как на финал. Если вдруг "Зенит" провалится, мы первые преследователи. Почему не помечтать? В футболе может произойти все, что угодно. У меня точно есть мысль, что мы можем побороть за "золото", — цитирует Ари "СЭ".

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ари принял участие в 17-ти матчах за "Краснодар", в которых отметился 6-ю голами и отдать пять результативных передач.

В предыдущем туре в матче со "Спартаком" (1:0) Ари забил единственный мяч в игре с пенальти.

"Краснодар" идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего в РПЛ "Зенита" составляет шесть очков. Перед началом весенней части чемпионата у "Зенита" был десятиочковый отрыв.

В 22-м туре РПЛ подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде с "Сочи". Матч пройдёт 15-го марта на стадионе "Фишт". Начало игры в 14:00 мск.


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Теги: Ари Краснодар Зенит
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