Владельцы абонементов получат доступ к "Матч Премьер"

В связи с ограничением по посещению матчей в Москве принято решение наградить владельцев абонементов столичных клубов.

Источник: Газета.Ру

Об этом заявила пресс-служба РПЛ и телеканала "Матч Премьер".



- Канал "Матч Премьер, РПЛ и столичные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов московских команд РПЛ промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал "Матч Премьер" на один месяц. О порядке передачи промокодов для владельцев сезонных абонементов будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах Вещателя, РПЛ или клубов, - сказано в заявлении.



Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 тысяч человек. Это связано с распространением коронавируса в мире.