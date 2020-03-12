Об этом заявила пресс-служба РПЛ и телеканала "Матч Премьер".
- Канал "Матч Премьер, РПЛ и столичные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов московских команд РПЛ промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал "Матч Премьер" на один месяц. О порядке передачи промокодов для владельцев сезонных абонементов будет дополнительно сообщено на информационных ресурсах Вещателя, РПЛ или клубов, - сказано в заявлении.
Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 тысяч человек. Это связано с распространением коронавируса в мире.
Владельцы абонементов получат доступ к "Матч Премьер"
В связи с ограничением по посещению матчей в Москве принято решение наградить владельцев абонементов столичных клубов.
Источник: Газета.Ру
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