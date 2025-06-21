"Результативность Дзюбы резко не упадет. Это нападающий такого типа, который может играть в РПЛ хоть до сорока лет. Может ли он стать лучшим бомбардиром? Думаю, он забьет в новом сезоне мячей десять, но про лучшего бомбардира — перебор", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В сезоне-2025/26 Артем Дзюба в составе тольяттинского "Акрона" принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 10 голов и отдал одноклубникам 7 голевых передач. Недавно стало известно о том, что форвард продлил контракт с клубом из Самарской области до лета 2026 года.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста оценивается в 1,5 миллионов евро.
Канчельскис предположил, сколько голов в сезоне-2025/26 забьет Дзюба
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от голевых действий в сезоне-2025/26 нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"