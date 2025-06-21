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Игрок "Динамо" Лаксальт может перейти в клуб из Южной Америки

По информации СМИ, игрок московского "Динамо" Диего Лаксальт попал в сферу интересов двух футбольных клубов из Южной Америки.
Фото: ФК "Динамо" Москва
При этом наименования этих клубов названы не были.

Диего Лаксальт является игроком московского "Динамо" с июля 2021 года. Действующий контракт уругвайца со столичным клубом рассчитан на срок до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 2 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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