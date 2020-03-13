Данное постановление было подписано губернатором Александром Бегловым, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
С 16-го марта до 30-го апреля на территории Санкт-Петербурга действует запрет на проведения мероприятий с числом участников более тысячи человек.
"Зенит" встретится с "Уралом" 14-го марта в рамках 22-го тура РПЛ. Игра пройдёт до вступления постановления в силу, поэтому на матч будут допущены все желающие болельщики.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить в городе мероприятия, численность которых превышает 5000 человек.
В Санкт-Петербурге запретят массовые мероприятия. Матч "Зенит" - "Урал" пройдёт в обычном режиме
В Санкт-Петербурге запретили проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.
Фото: Voltmetro
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