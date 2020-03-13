"Лапочкин и Левников до сих пор получают назначения, несмотря на то, что у них были низкие оценки в первой части сезона? Ошибки — часть нашей жизни. Что мы должны сделать с теми, кто допускает ошибки? Не убивать же их. Для меня очень важно дать шанс всем арбитрам. У всех есть шанс показать свою работу качественно. Если они не смогут это сделать за определенное время, мне придется их заменить. Но не ждите того, что от одной ошибки арбитр отправится в ПФЛ", — приводит слова Кашшаи Sport24.
Напомним, что Виктор Кашшаи был назначен главой российских судей в январе 2020-го года.
Ранее этот пост занимал Александр Егоров.
"Не убивать же их". Кашшаи - о низких оценках Лапочкина и Левникова
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу российских судей Лапочкина и Левникова.
Фото: AS
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